Çevre Bakanı Özhaseki: Hatay'ımız o şaşalı, neşeli günlerine dönecek - Son Dakika
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Çevre Bakanı Özhaseki: Hatay'ımız o şaşalı, neşeli günlerine dönecek

Çevre Bakanı Özhaseki: Hatay\'ımız o şaşalı, neşeli günlerine dönecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da yapılan çalışmaları anlatarak, evlerin teslim edileceğini ve altyapının tamamlanacağını söyledi. Özhaseki, Hatay'ın eski günlerine dönmesi için çalışacaklarını belirtti.

08.04.2024 20:22
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bir taraftan evlerimizi teslim edeceğiz, bir taraftan altyapıyı bitireceğiz, 1-2 sene içerisinde inşallah Hatay'ımız o şaşalı, neşeli günlerine dönmüş olacak." dedi.

Özhaseki, merkez Antakya ilçesindeki Türkiye Kore Dostluk Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla vatandaşlara seslendiği iftar programına katıldı.

Burada konuşan Özhaseki, depremlerin hemen ardından Hatay'a gelerek yaptıkları çalışmaları anlattı.

Depremlerin tahribatına değinen Özhaseki, "Bunun altından kalkmayı Allah bize nasip edecek. Bizler büyük bir devlet ve gerçekten büyük bir milletiz, böyle bir milletin ferdi olmak, emin olun hepimiz için bir şeref. Tüm Türkiye ayaktaydı, yardım edebilmek amacıyla da herkes elinden ne geliyorsa yaptı." diye konuştu.

Özhaseki, kendilerinin de dört bir taraftan çalıştığını ve 4 bin 333 köyde köy evi inşa ettiklerini dile getirerek, 110 bin kişilik işçi ordusuyla evleri yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Hatay'ın mimarisine değinen Özhaseki, "Hatay'ın kendine has bir mimarisi, silüeti var, şehrin özel bir tarihi dokusu var. Bunu kaybetmeyelim diye özel olarak 6 mimarlık şirketini çalıştırdık. Sonra da şu anda tam 144 bin ihaleyi yaptık, evlerimiz devam ediyor, bir kısmını sizler de biliyorsunuz, teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Şehrin birçok noktasında inşaatların devam ettiğinin altını çizen Özhaseki, herhangi bir felakette kimseye zarar gelmeyecek şekilde sağlam evler yaptıklarını vurguladı.

Bir taraftan da altyapı çalışmalarına başlayacaklarını anlatan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hatay'ımıza tam 14 milyar lira para ayırdık, Hatay'ı da borçlandırmayacağız. Belediye başkanımız yeni seçildi, Allah razı olsun, onun üzerine bu yükü de koymayacağız, biz bu parayı devlet olarak harcayacağız. Bütün su borularımızı, kanalizasyon hatlarımızı, arıtma tesislerimizi, depolarımızı, hepsini sıfırdan yapacağız. 6'ncı ayla birlikte de altyapıya başlıyoruz. Bir taraftan evlerimizi teslim edeceğiz, bir taraftan altyapıyı bitireceğiz, 1-2 sene içerisinde inşallah Hatay'ımız o şaşalı, neşeli günlerine dönmüş olacak. Biz bunu hep birlikte yapacağız, hiç endişeniz olmasın."

Özhaseki, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e destek verildiği için teşekkür etti.

"İstediğimiz gibi buradan destek alamıyorduk"

Hatay'ı ayağa kaldıracaklarının sözünü veren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bizim bir elimiz, bir ayağımız hafif boştaydı, istediğimiz gibi buradan destek alamıyorduk. Şimdi dört elli ve dört kollu işe sarılıp hep birlikte inşallah sizin duanızı almaya gayret edeceğiz, Hatay'ımızı ayağa kaldıracağız. Ben dün buradaydım, bugün buradayım, yarın bir gün beni sokaklarda yine en çok siz göreceksiniz. Ne zamana kadar? Bütün Hatay'da işleri bitirip sizlerin evlerinizi teslim edene kadar. Sizler de dönüp 'Allah Cumhurbaşkanımızdan, sizlerden razı olsun' deyinceye kadar buralardayız ve gitmeyeceğiz, hiç endişeniz olmasın."

İftara katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk de konuşma yaptı.

Öte yandan, Bakan Özhaseki, iftar yaptıkları Türkiye Kore Dostluk Geçici Konaklama Merkezi'ndeki depremzede Mehmet-Sevgi Bayraktar çiftinin konteynerini de ziyaret etti.

Özhaseki daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre Bakanı Özhaseki: Hatay'ımız o şaşalı, neşeli günlerine dönecek - Son Dakika

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