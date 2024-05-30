Çevre Bakanlığı, Tapu ve Kadastro uçağı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Çevre Bakanlığı, Tapu ve Kadastro uçağı iddialarını yalanladı

Çevre Bakanlığı, Tapu ve Kadastro uçağı iddialarını yalanladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Mehmet Özhaseki'nin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün haritalama uçağını özel işlerinde kullandığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, uçağın görev uçuşu gerçekleştirmediği zamanlarda il ziyaretlerinde ve doğal afetlerde hizmet verdiğini ve tasarruf sağladığını belirtti. Ayrıca, uçağın protokole uygun olarak kullanıldığı ve özel işlerde kullanıldığı iddiasının iftira olduğu vurgulandı.

30.05.2024 17:58
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(ANKARA) -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Mehmet Özhaseki'nin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün haritalama uçağını özel işlerinde kullandığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Genel Müdürlükle 2018 yılında imzalanan protokole uygun olarak söz konusu uçağın görev uçuşu gerçekleştirmediği ve tarifeli uçuşların programla örtüşmediği zamanlarda il ziyaretlerinde ve doğal afetlerde bakanlığa hizmet verdiği, ulaşım giderlerinde tasarruf sağladığı belirtilen açıklamada, "Bahsi geçen uçağın, bazı basın ve yayın organlarında söylendiği gibi özel işlerde kullanıldığı ve tasarruf tedbirlerine aykırı olduğu iddiası bir iftiradan ibarettir" denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün haritalama uçağını Bakan Mehmet Özhaseki'nin özel işlerinde kullandığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bağlı ve ilgili kuruluşlarımızla birlikte medeniyetimizin izlerini taşıyan, çevre dostu, enerji verimli, yemyeşil ve güvenli hayat alanları inşa etmek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan Tapu ve Kadastro uçağı; hava açık olduğunda ortofoto haritalama, kaçak yapıların tespiti, kentsel dönüşüm çalışmaları ve afet yönetimi gibi hizmetler için kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, 'Tapu ve Kadastro uçağının mevcut hizmetlerinin dışında', Bakanlığımızın çalışmalarının daha hızlı, daha verimli ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bu hizmetlerin vatandaşlarımıza bir an evvel sunulması için; Bakanlığımız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında 2018 yılında bir protokol imzalanmıştır.

"İl ziyaretlerinde, ayrıca afet süreçlerinde tarifeli uçuşların programlarla örtüşmediği zamanlarda hizmet vermektedir"

İmzalanan protokole uygun olarak bu uçak; görev uçuşu gerçekleştirmediği zamanlarda, 2018 yılından bugüne kadar çeşitli vesilelerle planlanan il ziyaretlerinde ayrıca deprem, yangın, sel gibi afet süreçlerinde ve tarifeli uçuşların programlarla örtüşmediği zamanlarda Bakanlığımıza hizmet vermektedir.

Yine bin yılın afetinden etkilenen illerimizin imar ve inşası ve vatandaşlarımızın bir an evvel güvenli konutlarına kavuşması ve çalışmaların takibi için de sıklıkla deprem bölgesine gidilmektedir. Deprem bölgesinde yer alan iller arasında, uçuşların olmadığı lokasyonlar için de bu uçak zaruriyetten dolayı kullanılmaktadır.

İl ziyaretleri ve açılışlar kapsamında bu uçakla; 11 Mayıs'ta Kayseri'de açılışı gerçekleştirilecek olan Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi ile Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi ve Park'ı için 10 Mayıs akşamı Kayseri'ye ziyaret gerçekleştirilmiştir. Programın tüm bilgi ve içerikleri Sayın Bakanımızın sosyal medya hesaplarında mevcuttur.

Aynı zamanda Tapu ve Kadastro uçağı, ulaşım giderlerinden de Bakanlığımıza ve devletimize maliyetten tasarruf sağlamaktadır. Yine Bakanlık heyetimizce toplu olarak kullanılan uçağın maliyet hesabına bakıldığında da ciddi bir tasarruf edildiği görülecektir.

Bu anlamda bahsi geçen uçağın, bazı basın ve yayın organlarında söylendiği gibi özel işlerde kullanıldığı ve tasarruf tedbirlerine aykırı olduğu iddiası bir iftiradan ibarettir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

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