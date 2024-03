Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Günü'nü kutladı

Güncel

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu yıl 'İklim Eyleminin Ön Saflarında' temasıyla kutlanan Meteoroloji Günü vesilesiyle, iklim değişikliğiyle mücadelemize büyük katkı sunan, meteoroloji bilimine emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Özhaseki, "23 Mart Dünya Meteoroloji Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımızın hemen her alanında ihtiyaç duyduğumuz hava tahmin raporunu her an güvenilir bir şekilde bizlere ulaştıran, yaşam alanlarımızı daha konforlu kılmamızı sağlayan meteoroloji çalışanlarımızın 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kutlu olsun. Bu yıl 'İklim Eyleminin Ön Saflarında' temasıyla kutlanan Meteoroloji Günü vesilesiyle, iklim değişikliğiyle mücadelemize büyük katkı sunan, meteoroloji bilimine emek veren herkese teşekkür ediyorum."