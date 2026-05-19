Mogan Gölü’ne atık su cezası: 1.6 milyon TL

(ANKARA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gölbaşı Hacılar Mahallesi'nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan Mogan Gölü'ne deşarj edildiği gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık ekiplerimizce yapılan denetimlerde, Ankara Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölü'ne deşarj edildiği belirlendi. Çevre Kanunu kapsamında gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2 katı yaptırımla 1 milyon 678 bin bin TL ceza uygulandı. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu."