Çevre Tırı ile Doğa Bilinci Artıyor

'Çevre Tırı' ile öğrencilere doğa sevgisi aşılandı

SAMSUN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait 'Çevre Tırı' "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri ile buluşarak, çevre bilincinin artmasında katkıda bulundu.

OMÜ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde Yaşam Merkezi alanında Yeşil Kampüs Festivali düzenlendi. 2 gün boyunca sürecek festivalin ilk gününde öğrenciler, Çevre Tırı'na ait etkinlikler ile doğa sevgisi ve çevre bilincini arttırıcı aktivitelere katıldı. Farkındalık eğitimleri, atölye faaliyetleri, hediyeli oyunlar, canlı performanslar ve çevre bilgisi yarışmaları ile çevreye duyarlı bir gelecek için çalışma yürütüldü.

Festivaldeki çevre etkinliklerine katılan OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Bölümü öğrencisi Mehmet Ali Köse, "Çevre Tırı ve festival, çevreye olan bilincimizin artmasına neden oldu. Bilgi yarışmasına katıldık. Orada zararlı atıklar hakkında bilgi edindik. Birçok arkadaş çeşitli aktiviteler sayesinde çevre konusunda daha bilinçli hale geldi. Bu etkinliklerin toplumu bilinçlendirecek çok iyi aktiviteler olduğunu düşünüyorum. Yöresel oyunlar da sosyalleşmemizi sağladı. Bizim için faydalı bir zaman geçirme etkinliği oldu" dedi.

Mühendislik öğrencisi ve OMÜ Çevre Topluluğu Başkanı Berfin Sever ise "Festival alanında değiş-tokuş biriminde görev alıyorum. Öğrenciler, diğer öğrencilerin kullanabileceği bir materyali bize getiriyor biz de onların kullanabileceği başka bir materyal ile değiştiriyoruz. Bu şekilde geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğe dikkat çekmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Çevre Tırı da alanımızda bulunuyor. Böyle bir uygulama kampüsümüze geldiği için de şanslıyız" diye konuştu.

Tır ve festival etkinlikleri, yarın akşam saatlerine kadar devam edecek.