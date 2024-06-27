Çevreci Aktivistler Gözaltına Alındı

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Londra Metropolitan Polisi, çevre sorunlarına dikkati çekmek için bu ay Stonehenge ve Stansted Havalimanı'ndaki özel jetlere yönelik turuncu boyalı eylemler düzenleyen çevreci Just Stop Oil grubunun "Çorba Akşamı" etkinliğine katılan 6 aktivisti gözaltına aldı.

Polisten yapılan açıklamada, Just Stop Oil'in bu yaz havalimanlarında hava trafiğini etkileyecek eylemler gerçekleştirme planı bulunduğu belirtildi.

Bu nedenle bu akşam etkinlik düzenlenen mekana baskın yapıldığı bildirilen açıklamada, 6 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltındaki bazı isimlerin Just Stop Oil'in önde gelenlerinden olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, "Tüm tutuklamalar, ulusal altyapıyı bozmak için plan yapmayı yasa dışı kılan Kamu Düzeni Yasası'nın bir bölümü kapsamında gerçekleşti. Önemli bir aksamayı önlemek için havaalanı operatörleri ve diğer paydaşlarla çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Aktivistlerin kendilerini ve başkalarını da tehlikeye atabilecek suç eylemleri gerçekleştirme hakkına sahip olmadığı vurgulanan açıklamada, havalimanlarında güvenliği ve uçuş emniyetini riske atan herkesin hızlı şekilde cezalandırılacağı bilgisi verildi.

Just Stop Oil'in X hesabından yapılan açıklamada ise "Metropolitan Polisi'nin bir çorba etkinliğini bastığı ve 6 kişiyi gözaltına aldığı" belirtildi.

Aynı zamanda Daniel isimli bir aktivistin, Londra'da ailesini ziyaret ederken gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Polis, 'Çorba Akşamı' etkinliğimizde menüye 'baskı' ekledi. Her baskın yaptıklarında telefonlarımızı ve dizüstü bilgisayarlarımızı kaybediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Stonehenge'i de boyamışlardı

Trafiği durdurarak ya da sanat eserlerini boyayarak yaptıkları eylemlerle tanınan Just Stop Oil isimli grubun aktivistleri, 19 Haziran'da İngiltere'nin Salisbury kentindeki Stonehenge'deki 4-5 bin yıllık dikili taşları turuncuya boyayarak yeni İngiliz hükümetini 2030'da fosil yakıt kullanımını durduracak adımlar atmaya çağırmıştı.

Bu eylemden bir gün sonra da Londra'daki Stansted Havalimanı tellerini keserek alana giren Just Stop Oil aktivistleri, park halindeki iki özel jeti boyamıştı. Eylemciler, dünya nüfusunun yüzde 1'inin havacılık emisyonunun yüzde 50'sini ürettiğine dikkati çekmek için bu protestoyu yaptıklarını açıklamıştı.

Just Stop Oil eylemcileri, "Yavaş Yürüyüş" adını verdikleri, yoğun trafiğin olduğu bölgelerde yolları kapatarak yaptıkları ve kendilerini yollara yapıştırdıkları eylemlerle tanınıyor.

Fosil yakıt üretimi ve yeni fosil yakıt arama lisanslarını protesto eden eylemciler, sanat eserleri, spor müsabakaları ve toplu etkinliklere yönelik düzenledikleri turuncu boyalı ve konfetili eylemleriyle dikkati çekiyor.

Just Stop Oil eylemcileri, geçen yıllarda bilardo turnuvaları, Wimbledon tenis turnuvası ve İngiltere birinci futbol ligi Premier Lig'de karşılaşmaların durmasına neden olan eylemlere de imza atmıştı.