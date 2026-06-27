Çevreci Belediyeler Birliği'nin Encümen Toplantısı Ayvacık'ta Gerçekleştirildi

(BALIKESİR)- Çevreci Belediyeler Birliği'nin haziran ayı encümen toplantısı, Birlik Başkanı ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler başkanlığında Ayvacık'ta gerçekleşti. Toplantıda birlik çalışmaları değerlendirilirken, sonraki altı aylık dönemin yol haritası ele alındı.

T.C. Çevreci Belediyeler Birliği'nin haziran ayı encümen toplantısı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapıldı. Toplantıya, Birlik Başkanı ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in yanı sıra encümen üyeleri Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz katıldı. Toplantıda ayrıca Birlik Koordinatörü Coşkun Taşkın ile Birlik Genel Sekreteri İmam Bakır Damar da yer aldı.

Encümen üyeleri, toplantı öncesinde T.C. Çevreci Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Ali Kemal Deveciler başkanlığında gerçekleştirilen encümen toplantısında, gündemde yer alan maddeler görüşüldü, altı aylık süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler ve izlenecek çalışma programı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.