Çevreci Belediyeler Birliği Mayıs Toplantısını Edremit'te Gerçekleştirdi

(BALIKESİR)- Çevreci Belediyeler Birliği, mayıs ayı olağan encümen toplantısını Edremit'de gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Birlik Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Etki alanımızı yalnızca Kaz Dağları ile sınırlı tutmadan, Türkiye genelindeki çevre sorunlarına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Çevreci Belediyeler Birliği, encümen toplantısını, Edremit'de gerçekleştirdi. Birlik Başkanı Ali Kemal Deveciler ve encümen üyeleri toplantı öncesi ev sahipliği yapan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı makamında ziyaret etti. Düzenlenen ziyaretin ardından toplantıya geçildi. Birlik çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda gündemdeki konu başlıkları görüşülerek, ilerleyen süreçlerde yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alındı.

"Kentlerimizin geleceği için mücadele etmekten gurur duyuyorum"

Birlik Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yedi farklı bölgeden, otuz farklı şehirden toplam 120 belediyenin katılımıyla giderek daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuşan T.C. Çevreci Belediyeler Birliği olarak, etki alanımızı yalnızca Kaz Dağları ile sınırlı tutmadan, Türkiye genelindeki çevre sorunlarına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Kentlerimizin geleceği için hep birlikte mücadele etmekten büyük onur ve gurur duyuyorum" dedi.