Ceyhan Belediye Meclisi'nden Kentin İlk Üst Geçit Projesine Onay

14.01.2026 12:35  Güncelleme: 13:58
Ceyhan Belediye Meclisi, kentin ilk köprülü kavşak projesini oy birliğiyle onayladı. Proje, Ceyhan'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek ve trafik akışını rahatlatacak.

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın seçim vaatleri arasında yer alan kentin ilk köprülü kavşak (üst geçit) projesi, ocak ayı meclis toplantısında onaylandı. Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Bu proje, sadece bir üst geçit değil; Ceyhan'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek, kent içi trafik akışını rahatlatacak ve güvenli ulaşımı sağlayacak önemli bir adım" dedi.

Ceyhan Belediyesi ocak ayı meclis toplantısında, gündemin 6. maddesi olarak görüşülen köprülü kavşak (üst geçit) talebi, yapılan değerlendirmelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi. Kararla, İstiklal Mahallesi İbrahim Mete Bulvarı ile Cumhuriyet Mahallesi 124. Sokağı'nı birbirine bağlayan ve sorumluluğu Adana Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan güzergahta, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla köprülü kavşak yapılması kararlaştırıldı.

Projenin, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla planlandığı belirtildi. Adana Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan güzergahta gerçekleştirilecek projenin, yapım ve ihale süreçlerinin Ceyhan Belediyesi İmar, Şehircilik ve Çevre Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verildi.

"Ceyhan için üretmeye devam edeceğiz"

Başkan Vekili Yıldız, projenin ilçe için taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ın seçim sürecinde Ceyhan halkımıza söz verdiği projeleri bir bir hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu proje, sadece bir üst geçit değil; Ceyhan'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek, kent içi trafik akışını rahatlatacak ve güvenli ulaşımı sağlayacak önemli bir adımdır. İstiklal Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi'ni birbirine bağlayacak bu köprülü kavşak sayesinde Ceyhan'ın iki yakasını bir araya getirecek, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracağız. Kentimizin gelişimi, büyümesi ve modern bir ulaşım altyapısına kavuşması adına büyük bir hizmeti daha Ceyhan'ımıza kazandırıyoruz. Ceyhan için çalışmaya, üretmeye ve sözümüzü tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kısa süre içinde çalışmalar başlayacak

Köprülü kavşağın; 104 metre açıklığa, 11 metre genişliğe sahip olması, toprakarme yapılarla birlikte yaklaşık 400 metre toplam uzunlukta ve orta bölümde yaklaşık 8 metre yüksekliğinde projelendirilmesi öngörülüyor. Yetkililer, ulaşımda güvenliği ve konforu artıracak yatırımın en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaların başlayacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

