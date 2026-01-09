Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız: "Tüm Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutluyorum"

(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Mesleğini etik değerler çerçevesinde, ilkeli ve sorumlu bir anlayışla sürdüren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle anıyorum" dedi.

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında basının, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Yıldız, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun büyük önem taşıdığının altını çizdi.

"Emek ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir"

Gazetecilerin, toplumun gözü, kulağı ve sesi olduğunu belirten Yıldız, "Zor şartlar altında, büyük bir özveriyle görev yapan basın emekçilerimiz; halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bu emek ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Yerel basının kent yaşamına sağladığı katkılara da değinen Yıldız, Ceyhan'da yürütülen hizmetlerin, projelerin ve toplumsal gelişmelerin halka doğru şekilde aktarılmasında yerel basının önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Basın çalışanlarının gününü kutlayan Yıldız, "Mesleğini etik değerler çerçevesinde, ilkeli ve sorumlu bir anlayışla sürdüren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; görevleri başında hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle anıyor, tüm basın camiasına sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.