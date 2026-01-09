Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız: "Tüm Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutluyorum" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız: "Tüm Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutluyorum"

09.01.2026 15:57  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tüm gazetecileri kutlayarak, hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle andı ve basının önemine dikkat çekti.

(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Mesleğini etik değerler çerçevesinde, ilkeli ve sorumlu bir anlayışla sürdüren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle anıyorum" dedi.

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında basının, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Yıldız, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun büyük önem taşıdığının altını çizdi.

"Emek ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir"

Gazetecilerin, toplumun gözü, kulağı ve sesi olduğunu belirten Yıldız, "Zor şartlar altında, büyük bir özveriyle görev yapan basın emekçilerimiz; halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bu emek ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Yerel basının kent yaşamına sağladığı katkılara da değinen Yıldız, Ceyhan'da yürütülen hizmetlerin, projelerin ve toplumsal gelişmelerin halka doğru şekilde aktarılmasında yerel basının önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Basın çalışanlarının gününü kutlayan Yıldız, "Mesleğini etik değerler çerçevesinde, ilkeli ve sorumlu bir anlayışla sürdüren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; görevleri başında hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle anıyor, tüm basın camiasına sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Gazeteciler Günü, Etkinlikler, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız: 'Tüm Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutluyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:26:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız: "Tüm Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutluyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.