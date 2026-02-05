Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız'dan 6 Şubat Mesajı: "Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızı Rahmetle, Saygı ve Özlemle Anıyorum"

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi derinden sarsan büyük depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, saygı ve özlemle anıyorum. Bu büyük felaket, hepimizin yüreğinde derin izler bırakmıştır. Kaybettiğimiz her can, milletçe ortak acımızdır" dedi.

Başkan Vekili Yıldız, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları yayımladığı mesajla andı.

Yıldız mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi derinden sarsan büyük depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, saygı ve özlemle anıyorum. Bu büyük felaket, hepimizin yüreğinde derin izler bırakmıştır. Kaybettiğimiz her can, milletçe ortak acımızdır."

Depremin ardından devletimiz ve milletimiz el ele vererek büyük bir dayanışma örneği sergilemiş, yaraları sarmak için seferber olmuştur. Bizler de yerel yönetimler olarak, afetlere karşı daha dirençli şehirler oluşturmak, can güvenliğini önceleyen çalışmalar yapmak ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmeye devam ediyoruz.

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."