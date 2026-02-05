Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız'dan 6 Şubat Mesajı: "Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızı Rahmetle, Saygı ve Özlemle Anıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız'dan 6 Şubat Mesajı: "Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızı Rahmetle, Saygı ve Özlemle Anıyorum"

05.02.2026 11:31  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andı ve halkın dayanışmasını vurguladı.

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi derinden sarsan büyük depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, saygı ve özlemle anıyorum. Bu büyük felaket, hepimizin yüreğinde derin izler bırakmıştır. Kaybettiğimiz her can, milletçe ortak acımızdır" dedi.

Başkan Vekili Yıldız, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları yayımladığı mesajla andı.

Yıldız mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi derinden sarsan büyük depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, saygı ve özlemle anıyorum. Bu büyük felaket, hepimizin yüreğinde derin izler bırakmıştır. Kaybettiğimiz her can, milletçe ortak acımızdır."

Depremin ardından devletimiz ve milletimiz el ele vererek büyük bir dayanışma örneği sergilemiş, yaraları sarmak için seferber olmuştur. Bizler de yerel yönetimler olarak, afetlere karşı daha dirençli şehirler oluşturmak, can güvenliğini önceleyen çalışmalar yapmak ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmeye devam ediyoruz.

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kahramanmaraş, Politika, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız'dan 6 Şubat Mesajı: 'Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızı Rahmetle, Saygı ve Özlemle Anıyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:47:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız'dan 6 Şubat Mesajı: "Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızı Rahmetle, Saygı ve Özlemle Anıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.