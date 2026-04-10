Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız: "Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci Kuruluş Yılını Kutluyorum"

(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Türk Polis Teşkilatımızın 181'inci kuruluş yılı ve Polis Haftası'nı büyük bir gururla kutluyoruz. Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yılı ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Türk Polis Teşkilatı'nın, köklü geçmişiyle gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Vekili Yıldız, emniyet mensuplarının gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını ifade etti.

Yıldız, mesajında şunları kaydetti:

"10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı büyük bir gururla kutluyoruz. 181 yıldır milletimizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için özveriyle görev yapan polislerimiz, devletimizin gücünü ve şefkatini temsil etmektedir. Bu anlamlı hafta vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."