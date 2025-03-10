Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan Emeklilere Bayram İkramiyesi Müjdesi - Son Dakika
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Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan Emeklilere Bayram İkramiyesi Müjdesi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ihtiyaç sahibi emeklilere Ramazan Bayramı öncesinde 5 bin TL ikramiye ödeneceğini açıkladı. Ayrıca, 2024 Kurban Bayramı için bu miktarın 7 bin TL'ye çıkarılması planlanıyor.

10.03.2025 12:28
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(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, seçim döneminde emeklilere verdiği bayram ikramiyesi sözünü bir kez daha yerine getiriyor. Ramazan Bayramı öncesinde en düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL olan ve belirlenen kriterlere uyan ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeneceğini duyuran Aydar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Ceyhan Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle emeklilere destek olmayı sürdürüyor. 2024 yılı Kurban Bayramı'nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından emekli bayram ikramiyesi 7 bin TL'ye yükseltilmiş, en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'yi alan ve belirlenen kriterlere uyan ihtiyaç sahibi emeklilerin kazançları asgari ücrete tamamlanmıştı.

"Emeklilerimizin hesaplarına bayramdan önce ikramiyelerini yatıracağız"

Emeklilere yönelik desteklerinin süreceğini belirteren Başkan Kadir Aydar, "Kıymetli Ceyhanlılar, seçim döneminde söz vermiştik; ihtiyacı olan emeklilerimize yılda 10 bin TL bayram ikramiyesi vereceğimizi ifade etmiştik. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda bu sözümüzü tuttuk ve birinci taksitini hesaplara yatırmıştık. Şimdi sıra Ramazan Bayramı'nda. Belediye'mizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran ve kriterlere uyan emeklilerimizin hesaplarına bayramdan önce ikramiyelerini yatıracağız. Şimdiden Ramazan Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Başkan Aydar, belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak ödemeler için başvuruların Murat Göğebakan Kültür Merkezi'ndeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde başladığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan Emeklilere Bayram İkramiyesi Müjdesi - Son Dakika

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