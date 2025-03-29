Ceyhan Belediyesi Bayram İçin Temizlik Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi Bayram İçin Temizlik Çalışmalarını Tamamladı

Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayramı hijyenik bir ortamda karşılamak için 30 araç ve 150 personelle temizlik çalışmaları yürüttü. Cadde ve sokaklar ilaçlı sularla yıkanarak, camilere gül kokusu sıkıldı.

29.03.2025 15:35  Güncelleme: 16:20
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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayramın temiz ve hijyenik bir ortamda karşılanması için yoğun bir çalışma başlattı. 30 araç ve 150 personelden oluşan temizlik ekipleri, kent genelindeki cadde ve sokakları pırıl pırıl yaptı.

Ceyhan Belediyesi ekipleri, sokakları ve caddeleri süpürge aracının desteği ile temizlerken, kaldırımlar ve caddeler ilaçlı sularla yıkandı. Ardından dezenfekte aracı ile temizlik çalışmaları tamamlandı. Ramazan ayı boyunca ilçedeki tüm camilerde temizlik yapan ekipler, bayram namazı için camilere de gül kokusu sıkarak, dini ibadetlerin huzur içinde yapılmasını sağladı.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Bayramı en güzel şekilde karşılamak, hemşehrilerimizin sağlığını ve huzurunu ön planda tutmak bizler için çok önemli. Temizlik, hayatın her alanında olduğu gibi bayramda da çok değerli bir konu. Ekiplerimiz, büyük bir özveriyle çalışarak Ceyhan'ı bayrama hazır hale getirdi. Tüm Ceyhan halkının bayramını kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirmelerini diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi Bayram İçin Temizlik Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

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