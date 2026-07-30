Ceyhan Belediyesi, hizmet filosunu iki yeni iş makinesiyle güçlendirdi

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin ettiği iki kazıcı yükleyici kepçeyi hizmet filosuna dahil etti. Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Amacımız Ceyhan'ın her mahallesine en kaliteli belediyecilik hizmetini ulaştırmak" dedi.

Ceyhan Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla araç envanterini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla temin edilen iki adet kazıcı yükleyici kepçeyi hizmet filosuna kazandırıldı. Başkan Vekili Aydar Yıldız, göreve geldikleri günden bu yana belediyenin öz kaynaklarını verimli kullanarak araç filosunu büyüttüklerini belirtti.

BUGÜNE DEK 35 YENİ ARAÇ ENVANTERE KAZANDIRILDI

Yıldız, 2024 yerel seçimlerinin ardından kiralama bedelleri yerine belediyenin öz kaynaklarını değerlendirdiklerini ifade ederek, bugüne kadar yaklaşık 35 yeni aracın belediye envanterine kazandırıldığını kaydetti. Alınan araçlar arasında 12 çöp kamyonu, süpürge aracı, otobüs, çöp taksi, sulama aracı, kamyonetler, pikaplar ve çeşitli hizmet araçlarının bulunduğunu belirten Yıldız, daha sonra filoya iki çöp kamyonu, bir kepçe ve bir binek aracın daha eklendiğini söyledi.

Son olarak Devlet Malzeme Ofisi'nden temin edilen iki adet kazıcı yükleyici kepçenin de hizmete alındığını aktaran Yıldız, yeni araçların özellikle altyapı, yol yapım, bakım ve onarım, temizlik çalışmalarında önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

"HER KURUŞU CEYHAN HALKININ HİZMETİ İÇİN KULLANIYORUZ"

Yıldız, belediye imkanlarını en verimli şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizin kaynaklarını en doğru şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Kiralama yerine kendi araçlarımızı belediyemize kazandırarak hem uzun vadede önemli tasarruf sağlıyor hem de hizmet kapasitemizi artırıyoruz. Bugün filomuza kattığımız iki yeni kazıcı yükleyici kepçe ile ekiplerimiz sahada daha güçlü ve daha hızlı hizmet verecek. Amacımız Ceyhan'ın her mahallesine en kaliteli belediyecilik hizmetini ulaştırmaktır. Araç filomuzu güçlendirmeye önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÜRETKEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ"

Temizlik İşleri Müdürü Alirıza Bağbudar ise yapılan yatırımın belediyeye önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Ceyhan Belediyesi olarak Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Sevil Aydar Yıldız'ın öncülüğünde üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu yararını gözeterek kiralama yöntemi yerine belediyemizin öz kaynaklarıyla iki adet yeni kazıcı yükleyici kepçeyi araç filomuza kazandırdık. Yeni araçlarımızın belediyemize ve tüm Ceyhan halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BEŞ ARAÇ YOLDA

DMO aracılığıyla iki adet yeni çöp kamyonu ile beş adet ticari hizmet aracının da belediye envanterine kazandırılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.