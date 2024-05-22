Ceyhan Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Emeklilere Bayram İkramiyesi Verecek

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(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 31 Mart seçimleri öncesinde ihtiyaç sahibi emekliler için vadettiği 5 bin TL'lik bayram ikramiyesinde başvuru sürecinin tamamlandığını ve kriterleri karşılayan yaklaşık bin emekliye Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerinin verileceğini açıkladı.

Başkan Aydar, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ihtiyaç sahibi emekliler için vaadettiği 5 bin TL'lik bayram ikramiyesi sözünü tuttu. İkramiye için başvuru sürecinin tamamlandığını belirten Aydar, kriterleri karşılayan yaklaşık bin emeklinin ikramiyelerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

İyi günde de kötü günde de Ceyhanlıların yanında olduğunu vurgulayan Başkan Aydar, dayanışma mesajı verdi. Zorlukları el ele, kol kola aşacaklarını belirten Aydar, şu açıklamayı yaptı:

"Seçim döneminde söz verdiğim gibi mazeret üretmeksizin şartlarımızı zorladık. Toplamda 2 bin 200 emeklimiz başvuruda bulundu. Kriterleri karşılayan yaklaşık bin emeklimizi belirledik. Birimlerimiz bu süreçte titizlikle çalışarak kriterlere uyan hemşehrilerimizi belirledi. Tek kriterimiz gerçekten ihtiyaç sahibi olmalarıydı. Sözümüz söz. Her sözümüzü, arkamıza aldığımız halkımızla, halkımız için gerçekleştiriyoruz. Halkın verdiği, halka gidiyor. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar olarak vatandaşlarımıza verdiğim sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyorum. Her yeni gün daha büyük atılımlarla halkımın hizmetinde olmaya devam edeceğiz."