Ceyhan Belediyesi Kurban Bayramı öncesi park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını hızlandırdı

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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de park ve yeşil alanların bakım ve temizlik çalışmalarına hız kattı. Parklarda bulunan kent mobilyalarının onarımını da yapan ekipler, budama ve çim biçme işlemleriyle yeşil alanları düzenliyor.

İlçeyi bayrama en iyi şekilde hazırladıklarını belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Ceyhan Belediyesi olarak, tüm ekiplerimizle birlikte kentimizin 112 mahallesini Kurban Bayramına eksiksiz bir şekilde hazırlama gayreti içerisindeyiz. Ekiplerimizin tamamı sahada ve temizlik ve bakım onarım çalışmaları, yol ve eksik olan yerlerde kaldırım çalışmaları yürütüyor. Tüm gayretimiz Ceyhanlı vatandaşlarımızın bayramı rahat ve pırıl bir şehirde geçirmesi içindir" dedi.