Ceyhan'da kapsamlı temizlik seferberliği - Son Dakika
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Ceyhan'da kapsamlı temizlik seferberliği

01.07.2026 11:00  Güncelleme: 11:26
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Ceyhan Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması kapsamında 6 Ocak Kurtuluş Kent Meydanı, İsmet İnönü Kent Meydanı, Şehit Mustafa Durmaz Parkı ve Hüseyin Bulut Parkında kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında meydan ve parkların yürüyüş yolları, oturma alanları, çocuk oyun grupları, spor alanları ve tüm ortak kullanım noktaları titizlikle temizlenirken, hijyenin korunması amacıyla dezenfekte işlemleri de yapıldı. Ekipler ayrıca yeşil alanlarda çevre düzenlemesi ve genel bakım çalışmalarını da tamamladı.

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, kentin ortak yaşam alanlarını her zaman temiz, düzenli ve sağlıklı tutmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte güvenle vakit geçirdiği park ve meydanlarımızda temizlik ve bakım çalışmalarımız düzenli olarak devam ediyor. Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Ceyhan için ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada görev yapmayı sürdürüyor" dedi.

Yetkililer, ilçe genelindeki park, meydan ve diğer ortak kullanım alanlarında temizlik, bakım ve dezenfekte çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Ceyhan, Çevre, Son Dakika

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