Ceyhan'da Pazar Yerlerine Sıkı Denetim... Gramaj ve Etiket Kontrolü Yapıldı

06.03.2026 11:27  Güncelleme: 12:35
Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü pazar yerlerinde gramaj ve fiyat etiketi denetimleri yaptı. Belediye Başkanvekili Sevil Aydar Yıldız, denetimlerin vatandaşların ekonomik haklarını korumak amacıyla devam edeceğini açıkladı.

(ADANA)Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki pazar yerlerinde gramaj ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Belediye Başkanvekili Sevil Aydar Yıldız, "Adil ve güvenli alışveriş için denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Ceyhan Belediyesi, vatandaşların ekonomik haklarını korumak ve pazar yerlerinde düzeni sağlamak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince pazar yerlerinde yürütülen çalışmalarda; satışa sunulan ürünlerin gramajları ile etiket fiyatlarının uygunluğu tek tek kontrol edildi.

Esnafa mevzuat bilgilendirmesi

Denetimler sırasında kurallara aykırı hareket eden işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, esnafa yürürlükteki mevzuat ve yükümlülükler hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçmeyi hedefleyen ekipler, ölçü ve tartı aletlerinin doğruluğunu da inceledi.

"Hem tüketicinin hem esnafın hakkını koruyoruz"

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Ceyhan Belediye Başkanvekili Sevil Aydar Yıldız, denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın güvenli ve adil bir ortamda alışveriş yapabilmesi için zabıta ekiplerimiz sahada düzenli olarak denetimlerini sürdürüyor. Gramaj ve fiyat etiketi kontrolleriyle hem tüketicinin hem de kurallara uygun şekilde çalışan esnafımızın hakkını korumayı amaçlıyoruz. Ceyhan Belediyesi olarak halkımızın menfaatini gözeten çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Belediye yetkilileri, pazar yerlerinde huzur ve güvenin tesisi için denetimlerin belirli periyotlarla ilçenin tüm noktalarında devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

