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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, şehir merkezinde yıllardır yenilenmeyen Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı modern bir parka dönüştürmek için çalışmalara başladı.

Ceyhan Belediyesi, Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı yenileyecek. Yenileme çalışmaları kapsamında parkın içerisine kafe ve çay bahçesi yapılacak.

Ceyhan Belediye Bakanı Kadir Aydar, Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nın yenileme çalışmalarında ağaçların korunacağını vurgulayarak, "Tam çarşımızın merkezinde olan bu parkı yeniliyoruz. İçerisine bir kafe yapıyoruz, çarşıdaki esnaflarımızın, vatandaşlarımızın nefes alabileceği, durabileceği, güzel bir kafe ve park alanı haline getiriyoruz. Parkımızı inşa ederken ağaçlarımıza dokunmuyoruz, yetişmiş ağaçlarımızı ellemeyeceğiz. Buranın dizaynını ağaçlarımıza göre yapacağız. Kafelerimizi, ağaçlarımızın kesilmeyeceği şekilde yerleştireceğiz. Ceyhan'a hayırlı olsun" dedi.