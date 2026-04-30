Ceyhan Belediyesi, Şehit Mustafa Durmaz Parkı'ndaki Yenileme Çalışmalarında Sona Yaklaştı
Ceyhan Belediyesi, Şehit Mustafa Durmaz Parkı'ndaki Yenileme Çalışmalarında Sona Yaklaştı

30.04.2026 10:21  Güncelleme: 11:07
(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, ilçenin önemli sosyal yaşam alanlarından Şehit Mustafa Durmaz Parkı'nı baştan sona yenileyerek modern bir görünüme kavuşturuyor. Çalışmalarda sona yaklaşılırken, parkın kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Şehit Mustafa Durmaz Parkı; yenileme çalışmalarıyla çocuklar, gençler ve aileler için daha konforlu, güvenli ve donanımlı bir yaşam alanı haline getiriliyor. Park içerisinde farklı yaş gruplarına hitap eden iki ayrı oyun alanı yer alıyor. Küçük yaş grubuna yönelik oyun parkının yanı sıra daha büyük çocuklar için geniş oyun grubu kurulumu tamamlandı. Parkın, 3-15 yaş aralığındaki çocuklara hitap edecek şekilde tasarlandığı belirtildi.

Sosyal donatı alanları zenginleştirildi

Parkın sosyal donatı alanları da zenginleştirildi. Vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için bahçe satrancı alanı oluşturulurken, modern bir kafe ve açık oturma alanı da projeye dahil edildi. Bunun yanı sıra beş adet kamelya ile dinlenme alanları artırılırken, spor yapmak isteyenler için de bir fitness alanı kuruldu.

"Ceyhan'a yakışan yaşam alanları oluşturuyoruz"

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, ilçeye değer katan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "Şehit Mustafa Durmaz Parkı'nı baştan sona yenileyerek hem çocuklarımız hem de ailelerimiz için daha modern, daha güvenli ve daha kullanışlı bir yaşam alanı oluşturuyoruz. İçerisinde oyun alanlarından spor alanlarına, sosyal donatılardan dinlenme alanlarına kadar her detay titizlikle planlandı. Özellikle çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda vakit geçirmesi bizim önceliğimiz" dedi.

Yıldız, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını vurgulayarak, "Ceyhan'ımıza yakışan projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Parkımızı en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Fenerbahçe’den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İBB davasında gerginlik İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp
Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

11:44
Geceye damga vuran görüntü Sahaya attıkları hayrete düşürdü
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü
11:33
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti
11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
