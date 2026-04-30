Ceyhan Belediyesi, Şehit Mustafa Durmaz Parkı'ndaki Yenileme Çalışmalarında Sona Yaklaştı

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, ilçenin önemli sosyal yaşam alanlarından Şehit Mustafa Durmaz Parkı'nı baştan sona yenileyerek modern bir görünüme kavuşturuyor. Çalışmalarda sona yaklaşılırken, parkın kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Şehit Mustafa Durmaz Parkı; yenileme çalışmalarıyla çocuklar, gençler ve aileler için daha konforlu, güvenli ve donanımlı bir yaşam alanı haline getiriliyor. Park içerisinde farklı yaş gruplarına hitap eden iki ayrı oyun alanı yer alıyor. Küçük yaş grubuna yönelik oyun parkının yanı sıra daha büyük çocuklar için geniş oyun grubu kurulumu tamamlandı. Parkın, 3-15 yaş aralığındaki çocuklara hitap edecek şekilde tasarlandığı belirtildi.

Sosyal donatı alanları zenginleştirildi

Parkın sosyal donatı alanları da zenginleştirildi. Vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için bahçe satrancı alanı oluşturulurken, modern bir kafe ve açık oturma alanı da projeye dahil edildi. Bunun yanı sıra beş adet kamelya ile dinlenme alanları artırılırken, spor yapmak isteyenler için de bir fitness alanı kuruldu.

"Ceyhan'a yakışan yaşam alanları oluşturuyoruz"

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, ilçeye değer katan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "Şehit Mustafa Durmaz Parkı'nı baştan sona yenileyerek hem çocuklarımız hem de ailelerimiz için daha modern, daha güvenli ve daha kullanışlı bir yaşam alanı oluşturuyoruz. İçerisinde oyun alanlarından spor alanlarına, sosyal donatılardan dinlenme alanlarına kadar her detay titizlikle planlandı. Özellikle çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda vakit geçirmesi bizim önceliğimiz" dedi.

Yıldız, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını vurgulayarak, "Ceyhan'ımıza yakışan projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Parkımızı en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.