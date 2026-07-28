Ceyhan'da Balık Tutarken Nehre Düşme Olayı
Ceyhan'da balık tutarken nehre düşen kişi için arama çalışmaları başlatıldı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık tutmak isterken nehre düşerek kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, balık tutmak amacıyla Koruklu Mahallesi yakınındaki Ceyhan Nehri'ne giden 2 kişiden 1'i, kıyıda dengesini kaybederek suya düştü.
Bu kişinin akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, nehirde kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.
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