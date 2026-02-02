Ceyhan Belediyesi Kreşlerinde İkinci Dönem "Bayrak Sevgisi" Temasıyla Başladı - Son Dakika
Ceyhan Belediyesi Kreşlerinde İkinci Dönem "Bayrak Sevgisi" Temasıyla Başladı

02.02.2026 12:45  Güncelleme: 13:53
Ceyhan Belediyesi Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakımevi, 2025-2026 eğitim yılı ikinci döneminin ilk haftasında 'Bayrak Sevgisi' teması ile etkinlikler düzenleyerek çocuklara milli değerleri aşılamaya çalıştı.

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin ilk haftası "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Ceyhan Belediyesi, çocukların milli ve manevi değerlerle sevgi ve bilinçle yetişmesi amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde dönemin ilk haftasında gerçekleştirilen etkinliklerde, minik öğrencilere ay yıldızlı bayrağın anlamı ve önemi anlatıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Çocuklarımıza küçük yaşlarda bayrak sevgisini, vatan bilincini ve milli değerlerimizi aşılamak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Ay yıldızlı bayrağımızın anlamını bilen, ülkesine ve değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek için belediyemize ait eğitim kurumumuzda öğretmenlerimiz bu bilinçle çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
