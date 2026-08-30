Ceyhan'da Boşanma Kavgası: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ceyhan'da Boşanma Kavgası: Kadın Hayatını Kaybetti

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Asya Aydoğan, boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurularak hayatını kaybetti, şüpheli gözaltında.

HAYATINI KAYBETTİ

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yusuf Aydoğan tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Asya Aydoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan hemen sonra Yusuf Aydoğan'ın tabancayla yaraladığı baldızı Medine G.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, şüpheli Yusuf Aydoğan'ı saklandığı adreste gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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