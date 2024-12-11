Ceyhan'da Camiler İçin Temizlik Seferberliği

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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, ilçede bulunan camilerde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki camilerin halılarından pencerelerine, avizelerinden bahçelerine kadar kapsamlı bir çalışma yapıyor. Belediye Başkanı Kadir Aydar, "İbadethanelerimizin temizliğine büyük önem veriyoruz. Camilerimizde yaptığımız çalışmalarla hemşehrilerimizin manevi huzur içinde ibadet etmelerini sağlıyoruz" dedi.

Ekipler, ilçenin genelinde de temizlik çalışmaları yürütüyor. Belediye ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yolları süpürüp yıkarken, park ve bahçelerdeki atıklar toplanıyor, konteynerler ise dezenfekte ediliyor.

Başkan Aydar, ilçe genelinde devam eden temizlik çalışmalarına ilişkin, "Temizlik, sadece bir belediye hizmeti değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran önemli bir yatırımdır. Hem ibadethanelerimizin hem de ilçemizin her köşesinin temiz ve hijyenik olması için ekiplerimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir Ceyhan için durmadan hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.