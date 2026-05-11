Ceyhan'da Emeklilere Bayram Desteği İçin Başvurular Başladı

11.05.2026 16:43  Güncelleme: 18:41
(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere yönelik destek başvurularının başladığını duyurdu.

Ceyhan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlara yönelik bayram desteği uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında gerekli şartları taşıyan emeklilere bayram desteği sağlanacak.

Başkan Vekili Yıldız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın seçim öncesinde emeklilere verdiği sözleri hatırlatarak,  şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Ceyhanlılar, kıymetli büyüklerim; haftaya güzel bir müjdeyle başlamak istiyorum. Kadir Başkanımız seçim öncesinde sizlere söz vermiş, yaşadığınız sıkıntıları bildiğini ve her zaman yanınızda olacağını ifade etmişti. Başkanımız sözünü tuttu ve bugüne kadar sizlerin yanında olmaya devam etti. Bizler de verdiğimiz sözleri aynı kararlılıkla yerine getiriyoruz. Bu bayramda da kıymetli emeklilerimize çifte bayram yaşatacağız. Şartları sağlayan emeklilerimize bayram desteği vereceğiz. Başvuru yapmak isteyen kıymetli büyüklerimiz Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvurarak işlemlerini tamamlayabilirler. Sizlerin yaşadığı zorlukları biliyoruz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz."

BAŞVURULAR MURAT GÖĞEBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ'NE

Bayram desteğinden yararlanmak isteyen emekliler, Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde bulunan Ceyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne şahsen başvuruda bulunabilecek. Başvurularda kimlik fotokopisi ile başvuru sahibine ait IBAN bilgisini gösteren banka dekontu, hesap kartı fotokopisi veya benzeri bir belgenin ibraz edilmesi gerekecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Bayram desteğinden yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarda; üzerine kayıtlı mesken dışında herhangi bir taşınmaz bulunmaması, 2000 model ve üzeri araca sahip olunmaması, herhangi bir ticari kaydının veya aktif çalışma kaydının bulunmaması, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birini aşmaması şartları aranacak.

DESTEK TUTARLARI

Emekli maaşı 20 bin TL'ye kadar olanlara 5 bin TL, emekli maaşı 20 bin TL ile 25 bin TL arasında olanlara 2 bin 500 TL, emekli maaşı 25 bin TL ile 28 bin TL arasında olanlara bin TL bayram desteği verilecek.

Emeklilere yönelik üçüncü kez hayata geçirilen bayram desteği uygulamasıyla, ekonomik zorluk yaşayan emeklilerin bayrama daha huzurlu ve mutlu bir şekilde girmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

