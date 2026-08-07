Ceyhan\'da İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 personel yaralandı.

Azizli Mahallesi'nde arazi yangını ihbarına giden Veysel K. idaresindeki 01 BT 457 plakalı itfaiye aracı, D-400 kara yolu Kösreli Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Veysel K. ile Fatih G. ve Muhammet Çağrı K. yaralandı.

Yaralanan 3 itfaiye personeli, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arazi yangını ise olay yerine sevk edilen başka bir itfaiye ekibince söndürüldü.