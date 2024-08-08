Ceyhan'da Köy Şenliği Başladı - Son Dakika
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Ceyhan'da Köy Şenliği Başladı

Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinlikleri Doruk Mahallesi'nde başladı. Çocuklar palyaço ve Örümcek Adam eşliğinde oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirdi. Açık havada 'Vizontele' filmi izlendi.

08.08.2024 11:01
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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi tarafından "Köyümüzde Şenlik Var" adlı kültürel etkinlikler serisinin ilki, Doruk Mahallesi'nde başladı.

"Köyümüzde Şenlik Var" etkinliklerinde Doruk Mahallesi'nde hazırlanan alanı dolduran çocuklar, palyaço ve çizgi film karakteri "Örümcek Adam" eşliğinde oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirdi. Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden "Vizontele" de açık havada izleyicilerle buluştu. Film öncesinde vatandaşlara patlamış mısır ve soğuk içecekler ikram edildi.

Film gösteriminden önce, Ceyhan Belediyesi Başkanı Kadir Aydar'ın göreve geldiği günden bu yana yapılan hizmetler, sinevizyon gösterisiyle mahalle halkına anlatıldı. Etkinlik boyunca, Ceyhan Belediyesi ekipleri de mahalle halkının taleplerini dinledi.

Başkan Aydar, etkinliğe ilişkin "Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da şehirdeki imkanlardan faydalanabilmesi ve sosyal hayata katılabilmesi için bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Amacımız, her mahallede ve köyde kültürel ve sosyal faaliyetleri artırarak, Ceyhan'ı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek. Her yaştan vatandaşımızın bu tür etkinliklerden faydalanmasını sağlamak ve onlara keyifli anlar yaşatmak için çalışmalarımız sürecek. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, hep birlikte eğlenip, kaynaşmamıza vesile olan bu etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Ceyhan, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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