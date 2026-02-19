Ceyhan'da Öğrenci Servisi Dereye Düştü - Son Dakika
Ceyhan'da Öğrenci Servisi Dereye Düştü

Ceyhan\'da Öğrenci Servisi Dereye Düştü
19.02.2026 12:59
Ceyhan'da okul servisi dereye düştü, 9 kişi yaralandı. Sürücü ve bir öğrencinin durumu ağır.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrenci servisinin dereye düşmesi sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Üçdutyeşilova Mahallesi'nde öğrencileri taşıyan okul servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye düştü.

Kazada sürücü ile 8 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 9 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü ile bir öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ceyhan'da Öğrenci Servisi Dereye Düştü - Son Dakika

SON DAKİKA: Ceyhan'da Öğrenci Servisi Dereye Düştü - Son Dakika
