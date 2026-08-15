Ceyhan'da TIR Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Ceyhan'da TIR Kazası: 2 Yaralı

Ceyhan\'da TIR Kazası: 2 Yaralı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde emniyet şeridinde duran TIR'a başka bir TIR çarptı, 2 kişi yaralandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan başka bir TIR'ın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi Dokuztekne mevkisinde geldi. Çekicisi arızalanan 33 AUE 660 plakalı TIR, kimliği henüz belirlenemeyen şoförü tarafından emniyet şeridinde durduruldu. Aynı istikamette ilerleyen ve şoförünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 LA 555 plakalı TIR, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada, iki TIR şoförü araçlarında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR'larda sıkışan şoförler, itfaiye erlerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan, TIR'ı arızalanıp emniyet şeridinde duran şoförün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenidi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ceyhan'da TIR Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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