Ceyhan'da Tır Kazasında 5 Yaralı - Son Dakika
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Ceyhan'da Tır Kazasında 5 Yaralı

Ceyhan\'da Tır Kazasında 5 Yaralı
27.06.2026 08:05
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Adana Ceyhan'da tırın çarptığı iki otomobilin yol açtığı kazada 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tırın iki otomobile çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, S.D. idaresindeki 63 NU 386 plakalı tır, D-400 kara yolu Koruklu Kavşağı'nda, önce T.Y'nin kullandığı 01 BDH 065 plakalı otomobile ardından sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 BCK 144 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobillerde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından tır sürücüsü S.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ceyhan'da Tır Kazasında 5 Yaralı - Son Dakika

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