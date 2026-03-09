Ceyhan'da Yangın: 40 Güvercin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Ceyhan\'da Yangın: 40 Güvercin Hayatını Kaybetti
09.03.2026 01:09
Ceyhan'da bir depo yangınında 40 güvercin öldü. Mangal ateşi yangına neden oldu.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir evin depo bölümünde çıkan yangında, depo içindeki malzemeler ve bir motosiklet yanarken yaklaşık 40 güvercin öldü.

Olay, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tahsin K.'ya ait evin bahçesinde bulunan malzeme deposu yanında iftar saatinde mangal yapan aile, yemek sonrası söndüğünü düşündükleri mangal ateşini deponun yanına bırakarak misafirliğe gitti. Rüzgarın etkisiyle mangaldaki ateşten savrulan kıvılcımlar kuru yapraklara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler depo bölümünü sardı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken depo içindeki çeşitli malzemeler ile bir motosiklet kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, depoda bulunan güvercinlerin yer aldığı dolapların yanması sonucu yaklaşık 40 güvercin öldü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

