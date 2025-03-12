Ceyhan Nehri'nde Balık Ölümleri İçin Geniş Çaplı Su Analizleri Başlatıldı - Son Dakika
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Ceyhan Nehri'nde Balık Ölümleri İçin Geniş Çaplı Su Analizleri Başlatıldı

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Adana Ceyhan Nehri'ndeki kirlilik ve balık ölümleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 21 noktadan su numuneleri alarak inceleme başlattı. Kirliliğin kaynağına yönelik denetimler genişletildi ve yasal yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

12.03.2025 10:05  Güncelleme: 10:11
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Ceyhan Nehri'nde balık ölümlerinin araştırılması için 21 noktadan numune alındı

ADANA - Adana Ceyhan Nehri'nde kirlilik ve balık ölümleri ihbarı üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile birlikte nehrin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, denize döküldüğü İskenderun Körfezi'ne kadar devam eden yatakta geniş çaplı inceleme başlattı. Toplanan numunelerin analiz sonuçlarına göre kirliliğe neden olan tesislere idari yaptırım uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri 5 Mart'ta Ceyhan Nehri'ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek için yetkili çevre laboratuvarından 6 ekip ve 2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile saha incelemesi başlattı. Denetimler Ceyhan Havzası'nın yanı sıra Seyhan Havzası'nı da kapsayacak şekilde genişletildi.

Organize sanayi bölgesindeki tesisler, belediyelerin atık su arıtma tesisleri, kirlilik yükünün belirlenmesi ve sıcak noktaların tespiti için nehir yatağında incelemeler başlatıldı. Ceyhan Nehri'nin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayarak İskenderun Körfezi'ne döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numunesi alındı.

Atık sularını Ceyhan Havzası'na deşarj eden organize sanayi bölgeleri, belediye atık su arıtma tesisleri ve sanayi tesisleri olmak üzere 40 tesisin çıkışından atık su numuneleri alındı. Atık su numunelerinin analiz sonuçlarına göre çevre mevzuatında verilen sınır değerlerin üzerinde atık su deşarjı tespit edilirse kirliliğe neden olan işletmeler için Çevre Kanunu'nda belirtilen cezalar uygulanacak.

Bakanlık ekiplerinin Adana'daki geri dönüşüm tesislerinde çevre denetimleri sürüyor.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, İnceleme, Ceyhan, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan Nehri'nde Balık Ölümleri İçin Geniş Çaplı Su Analizleri Başlatıldı - Son Dakika

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