Ceyhan Nehri\'nde Kaybolan Adam İçin Arama Başlatıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta su seviyesinin yükselmesi ile Ceyhan Nehri'nde suya kapılan Murat Bağdınlı (47), kayboldu. Bağdınlı'yı bulmak için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Sarıgüzel Mahallesi'ndeki Savruk Şelalesi mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden Murat Bağdınlı, bir süre sonra Ceyhan Nehri kenarında yürümeye başladı. İddiaya göre; o sırada barajın kapakları açılınca su seviyesi yükseldi. Arkadaşları nehrin diğer tarafına geçerken, Bağdınlı geçemedi ve kayalıklara tutunarak kurtarılmayı bekledi. Murat Bağdınlı bir süre sonra suya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye sualtı arama kurtarma, sağlık ve jandarma arama kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Ekipler, Bağdınlı'yı bulmak için suyun altında, üstünde ve kenarında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Haberi duyup olay yerine gelen Murat Bağdınlı'nın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.