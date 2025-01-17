Ceyhun Kırbaş İçin Anma Töreni

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağdan kopan kaya parçasının yolcu minibüsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yüksekovalı Ceyhun Kırbaş, eğitim gördüğü sınıfta anıldı.

Yeni Köprü mevkisinde dağdan kopan kaya parçasının isabet ettiği minibüste ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybeden 14 yaşındaki Kırbaş için Esendere Ortaokulu'nda anma programı düzenlendi.

Sınıf arkadaşlarının Kırbaş için yazdığı mektuplar, öğretmeni tarafından sınıf panosuna asıldı.

Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin de okula giderek Kırbaş'ın oturduğu sıraya karanfil bıraktı.

Büyüksu, yaptığı açıklamada, Kırbaş'ın elim bir kaza sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Derin üzüntü yaşadıklarını ifade eden Büyüksu, şöyle konuştu:

"Gönül isterdi ki Ceyhun kardeşimiz şu an burada olsun, karnesini bizzat ona takdim edelim. Yaşıtlarıyla, arkadaşlarıyla, ailesiyle karne sevinci yaşasın. Ne yazık ki Ceyhun kardeşimiz şu an aramızda yok. İlçe olarak çok üzgünüz, onun acısını yaşıyoruz. Ailesine baş sağlığı diliyorum."