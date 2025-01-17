Ceyhun Kırbaş İçin Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ceyhun Kırbaş İçin Anma Töreni

Ceyhun Kırbaş İçin Anma Töreni

Yüksekova'da trafik kazasında hayatını kaybeden Ceyhun Kırbaş, sınıfında anıldı.

17.01.2025 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağdan kopan kaya parçasının yolcu minibüsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yüksekovalı Ceyhun Kırbaş, eğitim gördüğü sınıfta anıldı.

Yeni Köprü mevkisinde dağdan kopan kaya parçasının isabet ettiği minibüste ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybeden 14 yaşındaki Kırbaş için Esendere Ortaokulu'nda anma programı düzenlendi.

Sınıf arkadaşlarının Kırbaş için yazdığı mektuplar, öğretmeni tarafından sınıf panosuna asıldı.

Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin de okula giderek Kırbaş'ın oturduğu sıraya karanfil bıraktı.

Büyüksu, yaptığı açıklamada, Kırbaş'ın elim bir kaza sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Derin üzüntü yaşadıklarını ifade eden Büyüksu, şöyle konuştu:

"Gönül isterdi ki Ceyhun kardeşimiz şu an burada olsun, karnesini bizzat ona takdim edelim. Yaşıtlarıyla, arkadaşlarıyla, ailesiyle karne sevinci yaşasın. Ne yazık ki Ceyhun kardeşimiz şu an aramızda yok. İlçe olarak çok üzgünüz, onun acısını yaşıyoruz. Ailesine baş sağlığı diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yüksekova, hakkari, Güncel, trafik, Ceyhun, Eğitim, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhun Kırbaş İçin Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:05:29. #1.11#
SON DAKİKA: Ceyhun Kırbaş İçin Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.