Ceylanpınar\'da düğünde hamile kadının vurulması: 1 tutuklama

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir düğünde havaya tabancayla ateş açılması sırasında hamile kadının vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde bir düğünde havaya açılan ateş sonrasında 3 aylık hamile Zemzem Ö'nün yaralanarak bebeğini kaybetmesinin ardından gözaltına alınan C.K. (58) ve F.K'nin (48) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. tutuklanırken, C.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Zemzem Ö'nün (34) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ceylanpınar ilçesinde 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş açılması sırasında 3 aylık hamile olan Zemzem Ö. yaralanmış, hastaneye kaldırılan kadın bebeğini kaybetmiş, olayla ilgili C.K. ve F.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.