Ceylanpınar'da düğünde hamile kadının vurulması: 1 tutuklama - Son Dakika
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Ceylanpınar'da düğünde hamile kadının vurulması: 1 tutuklama

Ceylanpınar\'da düğünde hamile kadının vurulması: 1 tutuklama

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir düğünde havaya tabancayla ateş açılması sonucu hamile kadının vurulması olayında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliye ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi. Yaralanan kadının sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

08.05.2024 13:43
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir düğünde havaya tabancayla ateş açılması sırasında hamile kadının vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde bir düğünde havaya açılan ateş sonrasında 3 aylık hamile Zemzem Ö'nün yaralanarak bebeğini kaybetmesinin ardından gözaltına alınan C.K. (58) ve F.K'nin (48) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. tutuklanırken, C.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Zemzem Ö'nün (34) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ceylanpınar ilçesinde 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş açılması sırasında 3 aylık hamile olan Zemzem Ö. yaralanmış, hastaneye kaldırılan kadın bebeğini kaybetmiş, olayla ilgili C.K. ve F.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceylanpınar'da düğünde hamile kadının vurulması: 1 tutuklama - Son Dakika

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