Ceylanpınar'da Elektrik Kesintisi Protestosu

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Öğrenciler mum ışığında ders çalışıyor

Mahalle muhtarlarından DEDAŞ'a tepki

Ceylanpınar'da 37 mahallede yaşanan elektrik sorunu vatandaşları mağdur ediyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı 37 kırsal mahallede, günlük 8 saati aşan elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı. Öğrencilerin mum ışığında ödevlerini yaptığı kırsal mahallelerin muhtarları, Dicle Edaş binası önünde yaptıkları açıklama ile yetkililere tepki gösterdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Akbulut, Aktepe, Alaca, Altınköy, Doruklu, Durmuş, Karataş, Avcılı, Aydın, Aydoğdu, Boğalı, Büyük Çaylı, Büyük Yenice, Büyük Yıldız, Ceylan, Damlacık, Dikili, Düzova, Gültepe, Gümüş, Han, Işıklar, Maden, Muratlı, Özbek, Saraççeşme, Tekinler, Yalçınkaya, Yeniköy, Yeşiltepe, Yoncalı, Yukarı Doruklu, Yukarı Durmuş, Yukarı Esence, Yukarı Karataş, Yukarı Taşlıdere, Yüksek Tepe mahallelerinde elektrik kesintisi sorunu yaşanıyor.

Kesintinin yaşandığı kırsal mahallelerde öğrenciler mum ışığında ödevlerini yapıp, zor şarlar altında ders çalışıyor. Kesinti nedeniyle mahallelerde su, ısınma ve aydınlatma sorunu da yaşandığı bildirildi. Temel ihtiyaçlarını karşılamada zorlanan birçok aile, kesintiler nedeniyle çocuklarını okula göndermediği öğrenildi.

"Enerji yönetimi halkın sırtına yüklenemez"

Dicle Edaş tarafından yapılan enerji kesintisi nedeniyle toplanan muhtarlar, Ceylanpınar Dicle Edaş binası önünde yaptıkları açıklama ile duruma tepki gösterdi. Yukarı Esence Mahalle Muhtarı Yusuf Çağra, kesintinin yaşandığı kırsal mahalle sakinleri adına yaptığı açıklamada, "Son dönemde yaşanan elektrik kesintilerinin süresinin 8 saate çıkarılması, özellikle kış aylarının soğuk günlerinde vatandaşlarımızı daha da zor duruma sokmaktadır. Elektrik kesintileri sadece ısınma ve günlük ihtiyaçlarımızı değil, aynı zamanda eğitim hayatını da ciddi şekilde etkilemektedir. Evlerinde ders çalışmaya çalışan öğrencilerimiz, elektrik kesintileri nedeniyle ders materyallerine erişim sağlayamamakta, uzaktan eğitim platformlarına bağlanamamakta ve sağlıklı bir çalışma ortamından mahrum kalmaktadır. Bu durum, eğitimde fırsat eşitliğini daha da zedelemektedir. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Elektrik, modern bir toplumun temel ihtiyaçlarındandır. Soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın hem ısınma hem de aydınlatma gibi hayati ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için daha etkili ve kalıcı çözümler üretilmelidir. Bu süreçte daha fazla mağduriyet yaşanmaması adına gerekli yatırımların bir an önce devreye alınmasını ve kesinti sürelerinin makul seviyelere indirilmesini talep ediyoruz. Enerji yönetimi, halkın sırtına yüklenemez" diye konuştu.