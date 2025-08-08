Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Antep fıstığı çaldıkları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazideki ağaçlardan fıstık çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 9'u suçüstü 13 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ceylanpınar'da Fıstık Hırsızlığına Operasyon - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?