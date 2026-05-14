Ceylanpınar'da Kayıp Çocuk Hayatını Kaybetti
Ceylanpınar'da Kayıp Çocuk Hayatını Kaybetti

14.05.2026 02:29
5 yaşındaki Miraç, 11 saat sonra damda bulunarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde kayıp olarak aranan Miraç İdikurt (5), 11 saat sonra evlerinin damında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve ilk belirlemelere göre elektrik akımına kapıldığı belirtilen Miraç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde evinin önünde oyun oynayan Miraç İdikurt bir süre sonra gözden kayboldu. Aile bireyleri evin çevresinde yaptıkları aramada Miraç'ı bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri, aile bireyleri ve vatandaşların da desteğiyle Miraç için arama çalışması başlattı.

11 SAAT SONRA EVİN DAMINDA BAYGIN HALDE BULUNDU

Saatler süren çalışmalarda 5 yaşındaki çocuğun gidebileceği uzaklıktaki bölgeleri karış karış tarayan ekipler, Miraç'ı saat 23.30 sıralarında evlerinin damında hareketsiz halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Miraç İdikurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Olay, Kaza, Son Dakika

