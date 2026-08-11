Ceylanpınar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
Ceylanpınar'da şarampole devrilen otomobilde Halil Aksak hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.
Halil Aksak yönetimindeki 63 ANE 589 plakalı otomobil, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunun 30'ncu kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Halil Aksak olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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