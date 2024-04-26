Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı düzenlendi

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen "Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı"nda, ceza infaz sistemlerindeki dijital dönüşüm ile hükümlülerin iyileştirilmesi, sosyal hayata kazandırılması alanlarında dijital teknolojinin nasıl kullanılacağı konularının ele alındığını bildirdi.

Yıldırım, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 22 Nisan'da açılışını yaptığı "Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı"na ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin 2016-2017 yıllarından bu yana Dünya Cezaevleri Birliği ile Avrupa Cezaevleri Birliğinin üyesi olduğunu belirten Yıldırım, uluslararası kuruluşlara üye olmanın infaz sisteminin geldiği seviye itibarıyla sürecin bir gereği ve devamı olduğunu söyledi.

Bu durumun ceza infaz sisteminin gelişmesi açısından önemli olduğunu dile getiren Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteği ve iradesiyle 2000'li yılların başından itibaren çok ciddi bir cezaevi ve ceza infaz reformu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yıldırım, çağdaş infaz sisteminin uygulanamayacağı 394 ceza infaz kurumunun kapatıldığını, fiziki yapıyı düzeltme adına toplamda 299 yeni ceza infaz sistemini ve ceza infaz kurumunu faaliyete geçirdiklerini anlattı.

"Ülke uygulamalarını dinledik"

"Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı"na 64 ülkeden 563 katılımcının iştirak etmesinin kendileri için çok anlamlı olduğunu dile getiren Yıldırım, "3 gün boyunca konferansta ceza infaz sistemlerindeki dijital dönüşümün ne kadar olması gerektiğini ve cezaevlerinde hangi elektronik dijital sistemlerden yararlanması gerektiğini konuştuk. Ayrıca, cezaevi ve modern ceza infaz sistemlerinin hedefi olan, hükümlülerin iyileştirilmesi, sosyal hayata kazandırılması alanlarında da dijital teknolojiden nasıl istifade edilebileceğini detaylarıyla görüştük. Ülke uygulamalarını dinledik." dedi.

Yıldırım, konferansta, yapay zekanın da dijital teknolojilerle birlikte ceza infaz kurumlarında nasıl kullanılabileceğini ve bunun kişilerin hürriyetleri kısıtlanırken bir yandan da özgürlük alanlarını nasıl daha fazla açabileceğini konuştuklarını anlattı.

Teknoloji konusunda Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) de konferansta gündeme geldiğini aktaran Yıldırım, "Çünkü bizim ceza infaz alanında yaptığımız tüm çalışmaların zeminini UYAP oluşturmakta. Dünyanın hayranlıkla izlediği UYAP'ı, Adalet Bakanlığı yetkilileri muhataplarına anlattılar. UYAP gibi bir altyapının birçok ülke tarafından çok büyük takdirle karşılandığını da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Yıldırım ayrıca, konferans katılımcılarına bazı cezaevi kampüslerini gezdirdiklerini, bu kişilerin cezaevlerinde inceleme yaptıklarını söyledi.