Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı

Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı
05.06.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri, saygı duruşu ve müzik dinletisiyle başladı.

Bilecik'te, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü nedeniyle program düzenlendi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra video gösterimi yapıldı, müzik dinletisi sunuldu.

Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Anıl Saygıner, etkinlikte yaptığı konuşmada, görevlerini büyük bir sorumluluk anlayışıyla yerine getirdiklerini söyledi.

Ceza infaz kurumu personellerinin "tek yürek" halinde çalıştığını vurgulayan Saygıner, şunları kaydetti:

"Temel gayemiz, bize emanet edilen her bireyi insani değerleri merkeze alarak eğitmek, rehberlik etmek ve onları yeniden topluma kazandırmaktır. Sizler, sadece dört duvar arasında görev yapmıyor, sabrınızla, adaletinizle ve vicdanınızla yarının güvenli toplumunu inşa ediyorsunuz."

Meslekte 20 yılını tamamlamış 47 infaz koruma memuruna Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun tarafından teşekkür belgesi verilmesiyle devam eden organizasyon, fotoğraf çekimi ve açılan serginin gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Etkinlik, Bilecik, Güncel, Kültür, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali’nde örnek uygulama Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
Aziz Yıldırım’a kötü haber ’’Anlaştık’’ dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

14:44
Norveç’ten Dünya Kupası’na damga vuracak paylaşım
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 14:49:08. #7.13#
SON DAKİKA: Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.