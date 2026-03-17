Cezaevi Çocuklarına Bayram Hediyeleri
Cezaevi Çocuklarına Bayram Hediyeleri

17.03.2026 14:30
Gebze'de hükümlü annelerin çocuklarına bayram hediyeleri dağıtıldı, moral teşvik edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü annelerin yanında barınan 0-6 yaş arasındaki çocuklara Ramazan Bayramı dolayısıyla hediyeler dağıtıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcı Metin Uslu ve beraberindeki heyet, Ramazan Bayramı öncesinde Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte, hükümlü annelerinin yanından barınan ve adalet anaokulu ile kreşinde eğitim gören 0-6 yaş grubundaki 25 çocuğa bayram sevinci yaşamaları için ayakkabı, kıyafet ve oyuncaktan oluşan hediyeler verildi.

Etkinlikle, ceza infaz kurumlarındaki kadınların çocuklarına yönelik sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, bayramın manevi atmosferinin paylaşılması, çocukların yüzlerinde oluşan mutluluk, annelerin moral ve motivasyonuna katkı sağlaması amacıyla farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: AA

Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar
AB, Buça’daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı AB, Buça'daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
14:35
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
13:29
İşte Tanju Özcan’a yasak aşk dosyasından istenen ceza
İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
