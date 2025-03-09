Cezaevi Diş Hekimlerine Adalet Talebi

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, cezaevlerinde çalışan 400'e yakın diş hekiminin karşılaştıkları adaletsizlere dikkat çekerek, "Cezaevlerinde görev yapan diş hekimleri, Sağlık Bakanlığı yerine Adalet Bakanlığı'na bağlı çalıştırılıyor ve birçok haktan mahrum bırakılıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, cezaevlerinde çalışan diş hekimlerinin, meslektaşları ile aynı haklara sahip olmadığını belirtti. İlgezdi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aynı işi yapıyorlar ama aynı haklara sahip değiller! Cezaevlerinde görev yapan diş hekimleri, Sağlık Bakanlığı yerine Adalet Bakanlığı'na bağlı çalıştırılıyor ve birçok haktan mahrum bırakılıyor. Daha düşük maaş alıyorlar, ek ödemelerden mahrum bırakılıyorlar, üstelik tayin hakları da yok.

Bu insanlar, yüksek güvenlik önlemleri altında, kapalı alanlarda, kısıtlı imkanlarla adeta mahkum gibi çalışıyorlar. Bir yandan fedakarca çalışan sağlık emekçileri, diğer yandan da onları görmezden gelen bir sistem var.

Sağlık çalışanları arasında ayrım yapılamaz! Cezaevlerinde görev yapan diş hekimleri de Sağlık Bakanlığı'na bağlanmalı ve hak ettikleri özlük haklarına kavuşmalıdır.

"400'e yakın diş hekimi meslektaşımın Sağlık Bakanlığı'na bağlanması derhal gerçekleştirilmelidir"

Bu haksızlığı görmezden gelmeyeceğiz! 400'e yakın diş hekimi meslektaşımın Sağlık Bakanlığı'na bağlanması derhal gerçekleştirilmelidir. Adalet sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!"