Cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezaevi firarisi yakalandı

09.03.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da dur ihtarına uymayan sürücüye 400 bin TL ceza kesildi, firari M.Ö. gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da polisin ihtarına uymayan sürücünün otomobili, takiple durduruldu. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen araçtaki M.Ö. gözaltına alınırken, sürücü H.D.'ye ise 400 bin lira idari para cezası uygulandı.

Meydan Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde devriye görevi yapan Yunus timleri, şüphe üzerine 43 AGZ 154 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü H.D. kaçtı. Kısa süreli takibin ardından otomobil, Fuatpaşa Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde durduruldu. Yapılan kontrollerde, araçtaki M.Ö.'nün cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Firari M.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Otomobil sürücüsü H.D.'nin daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine geçici süreyle el konulduğu tespit edildi. Sürücüye 'dur ihtarına uymamak' ve 'ehliyetine el konulan kişinin araç kullanması' suçlarından toplam 400 bin lira para cezası kesildi. Otomobil ise 60 gün trafikten menedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cezaevi, Kütahya, Güncel, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Almanya’dan cinayet işlemeye gelmiş 3 kuruş için ablasını katletti Almanya'dan cinayet işlemeye gelmiş! 3 kuruş için ablasını katletti
El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:51:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.