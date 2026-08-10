Cezaevi İsyanı Paylaşımlarına Erişim Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezaevi İsyanı Paylaşımlarına Erişim Engeli

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevindeki isyan iddialarına ilişkin 21 hesabı kapattı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönündeki sanal medya paylaşımlarına ilişkin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatarak 21 sanal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönünde bazı sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu oluşturduğu değerlendirilerek soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Başsavcılığın talebi doğrultusunda söz konusu içerikleri paylaşan 21 sanal medya hesabı hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nce erişimin engellenmesi kararı verildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Ankara Başsavcılığı, Cezaevi, Güncel, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezaevi İsyanı Paylaşımlarına Erişim Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu

23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
23:03
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
22:38
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
21:37
Üç muhalefet lideri Meclis’te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı
Üç muhalefet lideri Meclis'te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı?
20:44
Evinin balkonunda düşen Deniz Seki ameliyata alındı
Evinin balkonunda düşen Deniz Seki ameliyata alındı
20:08
Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı
Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 01:58:49. #7.13#
SON DAKİKA: Cezaevi İsyanı Paylaşımlarına Erişim Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.