Cezaevi İsyanı Paylaşımlarına Erişim Engeli

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönündeki sanal medya paylaşımlarına ilişkin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatarak 21 sanal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönünde bazı sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu oluşturduğu değerlendirilerek soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Başsavcılığın talebi doğrultusunda söz konusu içerikleri paylaşan 21 sanal medya hesabı hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nce erişimin engellenmesi kararı verildiği bildirildi.