Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanan ID Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım rahatsızlandı. Barım'ın Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden hastaneye kaldırıldı.

19.04.2025 20:57
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Gezi Park eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

AYŞE BARIM CEZAEVİNDE RAHATSIZLANDI

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen menajer Ayşe Barım Cezaevinde rahatsızlandı. Barım hastaneye kaldırıldı. Barım'ın avukatı, Ayşe Barım'ın birçok sağlık sorunu yaşadığını mahkemeye bildirmişti.

"KARDEŞİYLE GÖRÜŞÜRKEN FENALAŞTI"

Ayşe Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, yaptığı açıklamada, "Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor" dedi.

TEKELLEŞME İDDİALARI İLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında ve haberlerde yer alan iddiaları ihbar kabul ederek re'sen soruşturma başlatmış, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan ve birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye yol açtığı ve kendisine karşı çıkan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Ayşe Barım

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık' sıfatıyla ifade vermiş, ardından Barım gözaltına alınmıştı.

GEZİ EYLEMLERİNDEN TUTUKLANDI

Barım gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayşe Barım bir süre sonra Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişimde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

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Son Dakika Güncel Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Khamet:
    Türkiye ne hallere geldi utanç verici aradan kaç sene geçmiş insanları keyfine göre hapis cezası veriyor birileri 113 115 Yanıtla
    TÜRK GÜCÜ:
    Devlet güçlendikçe dış güçlerin aparatlarını söküp atıyor içinden.Gezi dediğin olay Devleti Rejmi yıkma projesiydi 1 0
  • Security Specialist:
    Vah vah ay gerçekten çok üzüldük. Oh oh şuyundan da :))) 147 52 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Devlet unutmaz.Sadece erteler.Vakti geldiğinde hesap sorar. 138 11 Yanıtla
  • netlog321:
    bunlar hemen yıkıldı..sudan sebeplerle,ocu bucu diye yıllardır içeride yatanlar ne yapsın.. 122 24 Yanıtla
  • Alper Elma:
    olmedimi daha bu yaw 107 11 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    böyle üzücü haber vermeyin pliizzz... ülkemi körükleyen hain ölse umrumdami.. değil.. 42 13 Yanıtla
  • 008294:
    ne güzel yaa sen ülkeyi bölmeye çalış ülkenin doktorunda tedavi ol 41 6 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    KHAMET. nerden biliyosun eminmisin kesin bilgimi. bitiyorum seningibi bilmeden yorum yapanlara 3 5 Yanıtla
  • Behzat:
    tramp konuşurken bir çocuk bayılmış. 4 3 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    SonDakika işine gelmeyince yorumu yayınlamıyorsun 1 3 Yanıtla
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