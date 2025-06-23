Cezaevindeki Pratik Sorunlar Ele Alınıyor - Son Dakika
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Cezaevindeki Pratik Sorunlar Ele Alınıyor

23.06.2025 23:38
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DEM Parti, Adalet Bakanı ile cezaevlerindeki sorunları görüşecek. Hasta tutsaklar öncelikli konu.

Haber: Berfin BAYIR

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yarın saat 14.00'te görüşecek. ANKA'ya konuşan Temelli, yapılacak görüşmede pratikte yaşanan temel sorunların gündemlerinde olacağını belirterek "Pratik sorunlar hasta tutsaklar, Cezaevi İdare Gözlem Kurulundaki keyfi uygulamalar, cezaevlerinden gelen şikayetler. Çünkü gerçekten cezaevlerinde çok ciddi sorunlar var ve her geçen gün hem siyasi tutsaklar hem adli tutsaklardan inanılmaz talepler bize geliyor" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yarın saat 14.00'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakanlığı'nda görüşme yapacağını açıkladı. Yapılacak görüşmenin gündeminde Temelli, temel sorunlara dair konular olacağını belirterek " Yargı, hukuk meseleleri değil, pratik sorunlar önceliğimiz olacak. O pratik sorunlara dair bir görüşme yapacağız. Pratik sorunlar hasta tutsaklar, Cezaevi İdare Gözlem Kurulundaki keyfi uygulamalar, cezaevlerinden gelen şikayetler. Çünkü gerçekten cezaevlerinde çok ciddi sorunlar var ve her geçen gün hem siyasi tutsaklar hem adli tutsaklardan inanılmaz talepler bize geliyor. Bu sorunları dile getirmek istiyoruz, bir görüşmek istiyoruz. Geçen görüşmemizde yeterince bu konuları konuşamamıştık. Şimdi bu tür pratik sorunlara dair bir görüşme yapacağız" diye konuştu.

"Mevzuatın zaten olanak vermesine rağmen bu aksaklıkların yaşanması ayrı bir sorun"

Adalet Bakanı Tunç'la bu sorunlara dair görüşmelerinde birtakım önerilerde bulanacaklarını söyleyen Temelli, bu görüşmelerin aynı zamanda istişareler olduğuna değinerek "Hem biz bu konudaki yaklaşımlarımızı dile getiriyoruz hem kendileri mevcut uygulamalara dair bilgi veriyor. Önemli olan bu aksaklıkların giderilmesi. Mevzuatın zaten olanak vermesine rağmen bu aksaklıkların yaşanması ayrı bir sorun. Dolayısıyla bu tür, bu çerçevede istişarelerde bulunuyoruz" dedi.

"Mevcut yasalar çerçevesinde yasaların nesnel, objektif, hakkaniyetle uygulanmamasından kaynaklanan pratik sorunlar var"

Temelli, yaşanan sorunların çözümünde TBMM'nin veya yasa yapmakla ilgisi olmamasına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bunun Meclis'le yasayla ilgisi yok. Pratikte yaşanan sorunlar var. Yani bunun için bir yasal düzenleme ya da bunun için bir Meclis'in yasa yapmasına gerek yok. Mevcut yasalar çerçevesinde yasaların nesnel, objektif, hakkaniyetle uygulanmamasından kaynaklanan pratik sorunlar var. Bunlar üzerinden görüşüyoruz. Yoksa Meclis'in kapanması, açılması, yasama faaliyetiyle ilgili değil. Bunu biliyorsunuz Yargı Paketi çerçevesinde zaten görüşmüştük. Onunla ilgili bir görüşmemiz olursa o ayrı bir randevu. Ama bu yaşadığımız pratik sorunlar esasında."

Kaynak: ANKA

Yılmaz Tunç, DEM Parti, Politika, Cezaevi, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezaevindeki Pratik Sorunlar Ele Alınıyor - Son Dakika

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