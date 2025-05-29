Cezaevinden Kaçan Firari Yakalandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde cezaevinden kaçan ve 8 yıldır aranan S.B. (42), polis ekiplerince yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında, 20 ayrı dolandırıcılık dosyası, 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ve 25 bin 480 TL adli idari para cezası ile 8 yıldır aranan cezaevi firarisi S.B.'yi yakaladı. Ekipler, hükümlüyü Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan hükümlü, adliyeye sevk edildi.

Haber: Dinçer Can SONER/ İZMİR,