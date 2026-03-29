Cezaevlerinde 25 Hafız Belgesi Verildi

29.03.2026 13:29
Adalet Bakanı Gürlek, 29 hükümlünün sınavına katıldığını, 25'inin Hafızlık belgesi aldığını duyurdu.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "2026 yılında hafızlık eğitim sürecini tamamlayan 29 hükümlü ve tutuklu, ceza infaz kurumlarımızda gerçekleştirilen sınavlara katıldı. Başarılı olan 25 kişi, Hafızlık İcazet Belgesi almaya hak kazandı. Bu başarıyla birlikte ceza infaz kurumlarımızdaki toplam hafız sayısı 145'ten 170'e yükseldi" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ceza infaz kurumlarımızda yürüttüğümüz manevi rehberlik ve eğitim faaliyetleriyle hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılmasını destekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile iş birliği içinde sürdürülen çalışmalar kapsamında 976 din görevlisi aktif olarak görev yapıyor. Bu çerçevede 2026 yılında hafızlık eğitim sürecini tamamlayan 29 hükümlü ve tutuklu, ceza infaz kurumlarımızda gerçekleştirilen sınavlara katıldı. Başarılı olan 25 kişi, Hafızlık İcazet Belgesi almaya hak kazandı. Bu başarıyla birlikte ceza infaz kurumlarımızdaki toplam hafız sayısı 145'ten 170'e yükseldi. Bu süreçte sağlanan katkı ve iş birliği dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum. Hükümlü ve tutukluların manevi gelişimini destekleyen çalışmalarla topluma uyum süreçlerine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
